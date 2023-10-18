Идею создания зоополиции поддержали 76% жителей Краснодара

До конца года в Госдуму внесут законопроект об организации зоополиции, которая контролировала бы домашних питомцев, занималась устройством бездомных животных в приюты и рассматривала жалобы о нападении агрессивных животных на людей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос, чтобы выяснить нужен ли такой орган в России.

Поддержали организацию зоополиции 76% краснодарцев. Среди них 41% полностью уверены в ее необходимости, а 35% скорее уверены. Против инициативы выступили 24% респондентов. В их числе скорее против — 14%, а 10% — однозначно против. Они объясняют свое несогласие уже существующим законодательством.

— Есть все нормы КоАП РФ и УК РФ. Чего там расследовать. Надо ужесточать ответственность для хозяев за травмы, нанесенные их животными, — и все.

Зачастую с полным согласием на создание зоополиции выступали опрошенные моложе 34 лет — 51%. Чаще женщины полностью поддерживают предложение, нежели мужчины — 46 и 36% соответственно. Также хозяева кошек и собак чаще полностью поддерживают, чем респонденты без питомцев — 49% и 32% соответственно, сообщает пресс-служба SuperJob.

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