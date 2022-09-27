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И. о. мэра Краснодара: в городе не должно быть «морей» после каждого дождя

Общество
27.09.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/i-o-mera-krasnodara-v-gorode-ne-dolzhno-byt-morej-posle-kazhdogo-dozhdya
И. о. мэра Краснодара: в городе не должно быть «морей» после каждого дождя
Фото пресс-службы мэрии Краснодара

И. о. главы краевой столицы Максим Слюсарев призвал коммунальщиков обратить особое внимание на содержание ливневок.

«Началась осень, а вместе с ней — дожди, листва, которая забивает ливневки. Содержание ливневок — сейчас это очень актуальная тема. Муниципальная служба у нас есть, работает. Не должно быть в городе «озер» и «морей» после каждого выпадения осадков», — заявил Слюсарев.

Он добавил, что у горожан возникает непонимание «и даже возмущение, когда обычный дождь становится для города стихийным бедствием».

«Надо принять все возможные меры, чтобы людям не приходилось «плыть», — отметил Слюсарев.

Замглавы города Владимир Архипов сообщил, что с начала года в Краснодаре прочистили почти 120 км сетей ливневой канализации. Обследовали и прочистили коллекторы диаметром от 10 до 200 см. Также прочистили около 5 тыс. дождеприемных колодцев, вывезли более 420 куб. м ила, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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