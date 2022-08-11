Хватит сверлить! Время шумных работ в новостройках России хотят ограничить

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С инициативой ограничения времени громких ремонтов даже в новостройках обратилась в Минстрой общероссийская общественная организация «Деловая Россия».

Регионы сейчас сами регулируют правила соблюдения тишины в многоквартирных домах. Однако обычно правила не распространяются на новостройки и, только вселившись, люди полтора года целыми днями слушают молоты и сверла друг друга.

Поэтому организация предложила везде запретить шумные работы, в том числе в новостройках, — с 20:00 до 8:00, а также в «тихий час» с 14:00 до 16:00. А в праздники и по воскресеньям отменить вообще.

«Запрет на шумные работы с 20:00 до 8:00 логичен, но «тихий час» с 14:00 до 16:00 — спорный вопрос», — цитируют руководителя комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифата Гарипова «Известия».

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