Хутор в Отрадненском районе газифицировали после «Прямой линии» губернатора

За выходные на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило около 500 сообщений. Всего губернатору прислали более 4 тыс. обращений. Часто жители интересуются вопросами ЖКХ, в том числе речь идет о газификации домов.

Алексей Тимонов и его жена уже забыли, что такое дровяные печи. Но еще несколько лет назад мечтали, чтобы в их дом в хуторе провели газопровод. Вспоминает, что готовились к каждой зиме долго, тяжело и очень затратно.

«Покупали уголь, выходило около 35 тыс. рублей. У кого газ есть, говорят, дешевле. Мы первый месяц полностью топили — заплатили 1,5 тыс.», — делится житель хутора Романчуков Алексей Тимонов.

Разница колоссальная. Чтобы у жителей хутора Романчуков появилось голубое топливо, требовалось построить межпоселковый газопровод. За полтора года были проложены 12,5 км сетей. Подключены 15 дворов, в том числе и дом Алексея Тимонова.

В первую очередь подведение газа идет к социальным объектам. Так, в селе Екатериновка Щербиновского района детский сад отапливается старой угольной котельной. Отопительный сезон обходится в 600 тыс. рублей. Дорого для учреждения на 52 малыша. Да еще и нужно за старым котлом следить.

О проблеме рассказала Наталья Будылина во время «Прямой линии» в 2024 году. Тогда губернатор дал четкое поручение — газифицировать детсад как можно скорее. Сейчас проект и смета готовы, прошли экспертизу, земельный участок определен и оформлены документы.

«Газовая труба у нас уже выведена на территорию детского сада. На пустыре будет наша блочно-модульная котельная», — говорит заведующая детским садом № 18 села Екатериновка Диана Руденко.

Новая газовая котельная поможет детскому саду сэкономить и на топливе, и на обслуживании — оборудование будет работать автоматически.

Вопросы газификации на «Прямых линиях» с губернатором не редкость. Так, в дом жительницы Калининского района в течение двух месяцев службы не могли подать обещанный газ. При этом работы были выполнены. Но точной даты, когда в жилье придет голубое топливо, специалисты назвать не могли. После обращения к Вениамину Кондратьеву удалось решить проблему. В этот же день — сразу после «Прямой линии» — газ в трубы пустили.

В Краснодарском крае уровень газификации достиг 88% — это один из самых высоких показателей в стране. За предстоящие пять лет уровень должен достичь 95%.

