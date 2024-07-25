Хуснуллин: 1,2 тыс. объектов запустили по федеральному проекту «Чистая вода»

Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин подвел промежуточные итоги строительства новых и модернизации действующих систем централизованного водоснабжения в регионах страны в том числе по федеральному проекту «Чистая вода».

По словам Хуснуллина, только за первое полугодие текущего года введены в эксплуатацию четыре новых объекта в Пензенской области, по три – во Владимирской области и в Камчатском крае, по два — в Кабардино-Балкарии и Бурятии, Красноярском крае, Калужской и Омской областях. Также по одному объекту водоснабжения введено в Удмуртии, Татарстане, Приморье, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Костромской, Курской, Новосибирской, Саратовской и Тюменской областях.

«Обеспечить россиян качественной питьевой водой — главная цель федерального проекта «Чистая вода». За пять с половиной лет с момента его запуска в 81 регионе построили и реконструировали 1214 объектов. В том числе на 31 объекте работы завершились в первом полугодии 2024 года», — отметил Марат Хуснуллин.

Сегодня, благодаря федеральному проекту «Чистая вода», доля обеспеченных качественной водой из систем централизованного водоснабжения жителей России составляет 88,69%. В городах этот показатель достиг 95,07%.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько сообщил, что в результате выполнения мероприятий проекта «Чистая вода», в первом полугодии текущего года жители 30 населенных пунктов в 19 регионах страны получили доступ к качественной воде из систем централизованного водоснабжения. А за аналогичный период прошлого года введено в эксплуатацию 30 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, а за 6 месяцев 2022 года – 21 объект.

«До конца 2024 года по проекту «Чистая вода» планируется запустить еще порядка 200 объектов водоснабжения и водоподготовки, которые строятся на территории 79 субъектов Российской Федерации,» — сказала руководитель проектной дирекции Минстроя Дина Сафиуллина.

Таким образом, по словам Сафиулиной общее количество реализованных в рамках федерального проекта объектов водоснабжения к концу 2024 года превысит 1,4 тыс.