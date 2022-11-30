Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
Спорт
30.11.2022 16:11
Об этом сообщил агент 29-летнего защитника Диего Серрати. Парагвайский футболист вернется в стан «быков» после завершения срока аренды в «Атлетико Минейро».
Соглашение об аренде с бразильским клубом закончится в конце декабря.
«Хуниор вернется в «Краснодар» после окончания аренды. Это окончательное решение. Все уже подтверждено», — цитирует представителя игрока Sport24.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» подписал контракт с Хуниором Алонсо в январе. Однако в марте защитник вернулся в бразильский клуб, так и не сыграв за «быков».
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