Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды

Об этом сообщил агент 29-летнего защитника Диего Серрати. Парагвайский футболист вернется в стан «быков» после завершения срока аренды в «Атлетико Минейро».

Соглашение об аренде с бразильским клубом закончится в конце декабря.

«Хуниор вернется в «Краснодар» после окончания аренды. Это окончательное решение. Все уже подтверждено», — цитирует представителя игрока Sport24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» подписал контракт с Хуниором Алонсо в январе. Однако в марте защитник вернулся в бразильский клуб, так и не сыграв за «быков».