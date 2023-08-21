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Антироссийские хулиганы взломали туристические карты России OSM, в том числе Кавказского заповедника и Красной Поляны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/huligany-vzlomali-turisticheskie-karty-rossii-osm-v-tom-chisle-kavkazskogo-zapovednika-i-krasnoj-polyany
Антироссийские хулиганы взломали туристические карты России OSM, в том числе Кавказского заповедника и Красной Поляны
Фото openstreetmap.org

Популярный у путешественников (в основном туристов-походников и альпинистов) международный картографический ресурс OpenStreetMap подвергся атаке неизвестных злоумышленников, которые поменяли названия географических точек на антироссийские фразы.

В Москве, к примеру, враждебной «корректировке» подверглись имена улиц, зданий и исторических достопримечательностей в районе Кремля. В Краснодарском крае, в частности, хулиганы переименовали реки, горы, хребты и прочие географические точки на картах районов Кавказского биосферного заповедника и Красной Поляны.

Многие из исправленных сетевыми вандалами надписей нецензурные, все они носят клеветнический антироссийский характер. В частности, в районе Троицкого моста в Москве теперь есть пункт «Россияне насилуют женщин», в районе Китай-города — «Россияне насильники». В Кавказском заповеднике появилась гора «Рашка сдыхает», недалеко от поселка Красная Поляна — река «Рубль сдох», а рядом с горой Волчьи зубы — вершина «Дохлых россиян больше».

Стоит отметить, для того, чтобы испортить карты OSM мощными компьютерными ресурсами обладать не надо. OpenStreetMap (дословно «открытая карта улиц») — это существующий с 2004 года некоммерческий интернет-проект по созданию силами сетевых волонтеров  свободно распространяемой бесплатной географической карты мира. Идеологией OpenStreetMap похож на Википедию — практически каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения.

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