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Худрук биг-бенда Георгия Гараняна Илья Филиппов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Общество
11.09.2022 21:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/hudruk-big-benda-georgiya-garanyana-ilya-filippov-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk
Видео канала «Кубань 24»

Один из избирательных участков открыли в лицее № 12 Краснодара. Там свой выбор сделал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.

Дирижер уверен, что голосование — это шаг, который должен сделать каждый человек.

«Надо ходить на выборы, действительно надо, чтобы что-то изменить, чтобы делать страну лучше. Она ведь и так меняется, мы это сейчас видим», — сказал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.

На голосование Илья Филиппов пришел с сыном, чтобы на личном примере продемонстрировать социальную ответственность.

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