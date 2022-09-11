Худрук биг-бенда Георгия Гараняна Илья Филиппов проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Общество
11.09.2022 21:50
Один из избирательных участков открыли в лицее № 12 Краснодара. Там свой выбор сделал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.
Дирижер уверен, что голосование — это шаг, который должен сделать каждый человек.
«Надо ходить на выборы, действительно надо, чтобы что-то изменить, чтобы делать страну лучше. Она ведь и так меняется, мы это сейчас видим», — сказал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.
На голосование Илья Филиппов пришел с сыном, чтобы на личном примере продемонстрировать социальную ответственность.
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