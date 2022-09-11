Худрук биг-бенда Георгия Гараняна Илья Филиппов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Один из избирательных участков открыли в лицее № 12 Краснодара. Там свой выбор сделал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.

Дирижер уверен, что голосование — это шаг, который должен сделать каждый человек.

«Надо ходить на выборы, действительно надо, чтобы что-то изменить, чтобы делать страну лучше. Она ведь и так меняется, мы это сейчас видим», — сказал художественный руководитель биг-бенда имени Георгия Гараняна Илья Филиппов.

На голосование Илья Филиппов пришел с сыном, чтобы на личном примере продемонстрировать социальную ответственность.