«Хрюстон, у нас проблемы»: «Сочи» представил видео-анонс к матчу со «Спартаком»

Матч 23 тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдет 13 апреля в 14:00 на стадионе «Фишт».

Накануне важной встречи «Сочи» представил в соцсетях юмористический предматчевый ролик, посвященный Дню космонавтики, который в России отмечают 12 апреля.

По сценарию ролика на газон «Фишта» приземлился летательный аппарат, из которого вышел космонавт с лицом главного тренера «Спартака» Гильерме Абаскаля. Он начал осматривать траву и прыгать по ней.

Через короткое время к космонавту подошел тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин. В этот момент «Абаскаль» говорит: «Хрюстон, у нас проблема». После этого тренер «барсов» попросил космонавта убрать флаг «Спартака» и летательный аппарат с газона и «Абаскаль» удалился.

После 22 туров в РПЛ «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, продолжая борьбу за «выживание».

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