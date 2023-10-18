«Хрустального мальчика» из Краснодара успешно прооперировали в Москве

Речь идет о 5-летнем Мише Коваленко. Ребенок страдает от редким генетическим заболеванием — несовершенным остеогенезом.

Кости у таких детей очень хрупкие, любое падение или удар могут привести их в больницу. Мальчик большую часть жизни провел в стенах своей комнаты или в больнице.

В первый раз Миша сломал кости в 1,5 месяца. С тех пор он получил не менее 15 переломов. Из-за особенностей организма ребенка называют «хрустальным мальчиком».

После последнего перелома ноги Мише потребовалась дорогая операция в Москве. На ее проведение было необходимо около 1,8 млн рублей. У семьи не было такой суммы, собрать полную сумму помогли неравнодушные люди и волонтеры.

Операцию приходилось откладывать из-за ухудшения самочувствия Миши и плохих анализов. Однако на днях ее удалось провести, операцию провели успешно.

«Мишке сделали операцию. Установили штифт. Парень уже отошел от наркоза и вернулся в свое обычное состояние — охмуряет медсестричек», — рассказала мать «хрустального мальчика» Юлия Юсупова.

Теперь мальчику предстоит длительный курс реабилитации с физиопроцедурами. За несколько месяцев в гипсе его мышцы ослабли, сообщает «КП-Кубань».

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