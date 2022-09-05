Хоккейный «Сочи» на старте сезона проиграл «Сибири» и «Адмиралу»
Два матча — два поражения. Хоккейный «Сочи» неудачно начал сезон в КХЛ.
Первая домашняя серия стартовала с проигрыша «Сибири» — 0:1. Спустя два дня последовал разгром от «Адмирала» — 1:4. Единственная хорошая новость для «леопардов» — это дебютная заброшенная шайба. Ворота команды из Владивостока поразил Кирилл Петков.
«Какие-то клубы очень быстро переключаются с летнего сезона на регулярный. У нас это переключение затянулось. Опять же, забили первый гол только в шестом периоде, и это все сказывается. Могу только пообещать — смотрите следующую игру. Будет другой хоккей», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.
Следующая игра у сочинцев против грозного соперника — столичного «Динамо». Двукратного обладателя Кубка Гагарина. По словам наставника Андрея Назарова, его главная задача сейчас — убрать нервозность, которая мешала его хоккеистам реализовывать моменты в первых двух матчах сезона.
Продолжится домашняя серия на льду «Большого» 7 сентября. Матч с «Динамо» начнется в 19:30.
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