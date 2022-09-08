Хоккеисты «Сочи» потерпели поражение в матче против «Динамо»

Видео канала «Кубань 24»

Третий проигрыш подряд — хоккеисты «Сочи» встретились со столичным «Динамо» на домашнем льду, но набрать первые очки в чемпионате не смогли.

«Леопарды» забросили в этом матче больше шайб, чем в играх с «Сибирью» и «Адмиралом» вместе взятых. У хозяев отличились два Никиты — Зоркин и Пивцакин. На это «бело-голубые» ответили четырьмя голами.

«В каких-то моментах даже переигрывали «Динамо», в каких-то не повезло. В целом, перебросали. Очень много блокированных бросков обеих команд. Игра понравилась. Благодарен болельщикам, которые нас сегодня очень сильно поддерживали. Мы их слышим. Сегодня забили два гола. Я вам обещал, что будет другой матч — сегодня уже другой матч», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

У сочинцев действительно на два броска больше, чем у динамовцев. Но в очередной раз подвела реализация, в итоге поражение — 2:4. В этой встрече у «леопардов» отличились два защитника. Вернувшийся любимец публики Андрей Алтыбармакян и капитан Василий Глотов пока в атаке себя не проявили.