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ХК «Сочи» выиграл в домашнем матче против ярославского «Локомотива»

Спорт
10.11.2022 21:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-vyigral-v-domashnem-matche-protiv-yaroslavskogo-lokomotiva
Видео канала «Кубань 24»

«Леопарды» победили со счетом 4:3.

После 12 неудач подряд хоккейный «Сочи» наконец добился успеха. В домашнем матче с «Локомотивом» из Ярославля. Хотя гости лучше контролировали шайбу, чаще угрожали воротам соперника. Но счет открыли южане — молодой форвард Тигран Ярулин оформил свой первый гол в КХЛ. Через 25 секунд Ярославль ответил. Но на второй перерыв сочинцы ушли, ведя в счете. Шайбу забросил лучший снайпер южан Никита Попугаев с помощью Андрея Алтыбармакяна. В третьем отрезке гости забили в большинстве, однако Алтыбармакян снова помог и вывел команду вперед. «Локомотив» в концовке восстановил равновесие, но проиграть в этой встрече хозяева не могли себе позволить. В овертайме победную точку поставил все тот же герой — Андрей Алтыбармакян.

«Бывает и на нашей улице праздник, мы его заслужили, ребятки, да. Везение на нашей стороне. Вот эта птица удачи такая непостоянная. Мы все-таки поймали ее за хвост. Давайте ее не отпустим. И будем держать ее, не отпустим никогда», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Папаху лучшего игрока в этот вечер вручили голкиперу Максиму Третьяку, который заменил травмированного Михаила Бердина. Хочется верить, что несмотря на травмы и сложности с составом, удачу «леопарды» теперь действительно не отпустят.

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