Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ХК «Сочи» уступили на домашнем льду московскому ЦСКА

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-ustupili-na-domashnem-ldu-moskovskomu-tsska
Видео канала «Кубань 24»

Игроки «Сочи» не смогли хотя бы немного улучшить статистику противостояний с армейцами. В 29 матчах «леопарды» победили «красно-синих» лишь раз.

В этом поединке гости открыли счет под занавес первого периода. Отличился Андрей Светлаков. Южане во второй двадцатиминутке не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала точный бросок издали удался Брэндону Гормли, а затем Дмитрий Завгородний пробил вратаря соперника.

«В целом была игра довольно-таки неплохая, интересная, быстрая. Мы имели какое-то преимущество. По многим компонентам не уступали, вели в счете и большинство забили сегодня. Так что, в принципе, игра была содержательная с нашей стороны», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Содержательную, а главное, результативную игру в оставшееся время показывали только хоккеисты ЦСКА. Гости усилиями Александра Гуськова восстановили равновесие еще во втором периоде. А в третьей двадцатиминутке Михаил Григоренко и Светлаков установили окончательный счет — 4:2 в пользу армейцев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Под Новороссийском в районе Волчьих ворот произошло 5 ДТП, движение затруднено
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. Хатико вернулся домой: в Адыгее акита-ину неделю ждала хозяев на заправке
  4. Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео
  5. В Белореченском районе в перевернувшейся иномарке погиб 19-летний пассажир
  6. В центре Краснодара женщина напала на 81-летнюю пенсионерку и отняла сумку
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях