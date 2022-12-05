ХК «Сочи» уступили на домашнем льду московскому ЦСКА

Игроки «Сочи» не смогли хотя бы немного улучшить статистику противостояний с армейцами. В 29 матчах «леопарды» победили «красно-синих» лишь раз.

В этом поединке гости открыли счет под занавес первого периода. Отличился Андрей Светлаков. Южане во второй двадцатиминутке не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала точный бросок издали удался Брэндону Гормли, а затем Дмитрий Завгородний пробил вратаря соперника.

«В целом была игра довольно-таки неплохая, интересная, быстрая. Мы имели какое-то преимущество. По многим компонентам не уступали, вели в счете и большинство забили сегодня. Так что, в принципе, игра была содержательная с нашей стороны», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Содержательную, а главное, результативную игру в оставшееся время показывали только хоккеисты ЦСКА. Гости усилиями Александра Гуськова восстановили равновесие еще во втором периоде. А в третьей двадцатиминутке Михаил Григоренко и Светлаков установили окончательный счет — 4:2 в пользу армейцев.