ХК «Сочи» проиграл в матче против омского «Авангарда»

Видео канала «Кубань 24»

Хоккейный клуб «Сочи» выдал яркий матч в Омске. «Леопарды» перед этой игрой лишились защитника Джо Морроу. Канадец из-за травмы выбыл на несколько недель.

Тренерский штаб южан в срочном порядке вызвал в команду одного из лидеров фарм-клуба, Сергея Косовца. Который впервые вышел на лед в основе сочинцев.

«Это мечта. Ожидания не могу описать. Арена просто нереальная, я такие только в НХЛ видел, когда в приставку играл. Поэтому супер, все классно», — сказал игрок ХК «Сочи» Сергей Косовец.

Суперигру выдал коллектив Сергея Светлова в первом периоде. Данил Авершин, Артем Николаев и Сергей Попов трижды отправили шайбу в ворота хозяев. Пропустили гости лишь раз от Дамира Шарипнязова. Во второй двадцатиминутке американец Рид Буше восстановил равновесие. Заключительный игровой отрезок победителя не выявил. «Леопарды» и «ястребы» обменялись точными бросками. Точка в поединке была поставлена в овертайме. Результативную контратаку завершил Шарипнязов, который оформил дубль. «Сочи» уступил со счетом 4:5. Но за показанный хоккей южанам точно не должно быть стыдно.