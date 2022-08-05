ХК «Сочи» проиграл в домашних матчах «Авангарду» и «Адмиралу»

Видео канала «Кубань 24»

На предсезонном турнире Sochi Hockey Open, который сейчас проходит в ледовом дворце «Шайба», со всеми бьется клуб-хозяин.

Матч с «Авангардом» еще до стартового вбрасывания болельщики называли самым зрелищным на соревнованиях. «Леопарды» и «ястребы» запомнились массовой дракой в матче КХЛ в октябре прошлого года. Не стали разочаровывать поклонников и на этот раз. За первый период соперники на двоих заработали 149 минут штрафа.

«Я играл в Омске целый год. Великая команда со своими традициями. Омск мне как город нравится, никакого хейта нет, ничего. Просто хайповый клуб. Хайпуем вместе», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

О главной задаче на льду оппоненты также не забывали. За первый период забросили в ворота друг друга по две шайбы. Второй игровой отрезок сочинцы провалили, 0:3. В третьем — победили, 2:1. В итоге — общее поражение, 4:6. В еще одном матче турнира «леопарды» также уступили — «Адмиралу» из Владивостока со счетом 2:4. Без драки, конечно же, тоже не обошлось.

«Немножко задохнулись. Первая игра — пропустили, не забили, и дальше уже пошло, как говорится, все, что можно. Сказал им, что молодцы, что старались до конца. Конечно, хотелось выиграть, домашняя игра, но так тоже случается», — сказал наставник сочинцев Андрей Назаров.

После двух туров «Сочи» совсем без очков замыкает таблицу турнира. Лидирует СКА из Санкт-Петербурга. В двух матчах у армейцев — две победы.