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ХК «Сочи» потерпел 20-е поражение подряд в КХЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-poterpel-20-e-porazhenie-podryad-v-khl
Видео канала «Кубань 24»

Хоккейный «Сочи» — обладатель антирекорда Континентальной лиги. «Леопарды» потерпели 20-е поражение подряд и превзошли неудачную серию московского «Спартака».

Южане в исторической игре дома уступили подмосковному «Витязю» — команде своего бывшего тренера Вячеслава Буцаева. Гости быстро вышли вперед после шайбы канадца Скотта Уилсона. Но Юрий Александров вскоре счет сравнял. «Витязь» еще раз отличился в первом периоде — сделал это Владимир Галузин.

«Сейчас момент тяжеловатый. В этот период очень большое внимание мастерству уделяется. Поэтому мастеровитые команды в этой фазе более активно, агрессивно играют и более состоятельно. Нам сегодня не хватает мастерства чуть-чуть», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Иван Ежов в конце второго периода упрочил преимущество «Витязя». У сочинцев было множество моментов, но поразить чужие ворота удалось только на последней минуте. Увы, шайба Матвея Мичкова не перевела игру в овертайм — 2:3. То, как сочинцы установили антирекорд, вживую увидели 2 тыс. зрителей.

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