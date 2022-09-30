ХК «Сочи» отправился на выездную серию

Видео канала «Кубань 24»

В воскресенье, 2 октября, состоится игра в Астане с «Барысом». А на следующей неделе — турне Владивосток — Хабаровск — Новосибирск.

«Леопарды» едут на восток в хорошем настроении. Дома накануне была прервана серия из шести поражений. Минское «Динамо» обыграно со счетом 3:1. Хозяева проявили громадное стремление к победе, заблокировав 27 бросков гостей. Шайбами у сочинцев отметились Артем Николаев, Кирилл Петьков и новый капитан Никита Точицкий. Самая молодая команда КХЛ наконец справилась с волнением.

«Мы видели, что ребята стараются. Да, что-то не получалось. Искали, пытались поменять звенья. Не знаю, удалось нам, не удалось, но будем считать, что мы смогли найти нужные сочетания на следующие пять-шесть туров», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров.

Победа над белорусами — лишь вторая в сезоне. Первая была одержана дома над воскресным соперником — «Барысом», 6:3. Оптимизм в игроков и тренерский штаб вселяет также то, что в прошлом сезоне сочинская команда вернулась с Дальнего Востока с максимальным результатом.

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