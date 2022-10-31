ХК «Сочи» дома потерпел поражение от московского ЦСКА

Видео канала «Кубань 24»

Хоккейный клуб «Сочи» потерпел девятое подряд и самое крупное в этом сезоне поражение.

На своем льду «леопарды» уступили чемпиону КХЛ, московскому ЦСКА. В первом периоде армейцы дважды огорчили своего воспитанника Максима Третьяка. Во втором игровом отрезке — забросили одну шайбу. А в заключительной двадцатиминутке гости отличились еще три раза. И при этом смогли сохранить свои ворота на замке. Итоговый счет — 6:0 в пользу столичной команды.

«Мы готовились. Но со стороны соперника была быстрота. Где-то мы борьбу проигрывали, на всех позициях он нас опережал. Но хочется одно сказать: спасибо сегодняшним учителям за хороший урок», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Это поражение стало для «Сочи» от ЦСКА уже 29-м за 8 сезонов. Южане лишь раз обыгрывали «красно-синих» в КХЛ. Следующий матч команда Сергея Светлова проведет в Санкт-Петербурге 2 ноября против местного СКА.