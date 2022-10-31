Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

ХК «Сочи» дома потерпел поражение от московского ЦСКА

Спорт
31.10.2022 18:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-sochi-doma-poterpel-porazhenie-ot-moskovskogo-tsska
Видео канала «Кубань 24»

Хоккейный клуб «Сочи» потерпел девятое подряд и самое крупное в этом сезоне поражение.

На своем льду «леопарды» уступили чемпиону КХЛ, московскому ЦСКА. В первом периоде армейцы дважды огорчили своего воспитанника Максима Третьяка. Во втором игровом отрезке — забросили одну шайбу. А в заключительной двадцатиминутке гости отличились еще три раза. И при этом смогли сохранить свои ворота на замке. Итоговый счет — 6:0 в пользу столичной команды.

«Мы готовились. Но со стороны соперника была быстрота. Где-то мы борьбу проигрывали, на всех позициях он нас опережал. Но хочется одно сказать: спасибо сегодняшним учителям за хороший урок», — сказал главный тренер ХК «Сочи» Сергей Светлов.

Это поражение стало для «Сочи» от ЦСКА уже 29-м за 8 сезонов. Южане лишь раз обыгрывали «красно-синих» в КХЛ. Следующий матч команда Сергея Светлова проведет в Санкт-Петербурге 2 ноября против местного СКА.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
В Ростовской области раскрыли жестокое убийство 12-летней девочки
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
В Краснодаре в авиаучилище имени Серова состоялся первый выпуск женщин-летчиц
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. У берегов Геленджика 31 октября заметили смерчи
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Туапсе двое пенсионеров пострадали при пожаре в квартире
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях