ХК «Орлы» из Ейска выступит на первенстве Южного федерального округа

Турнир среди 13-летних спортсменов проходит в Горячем Ключе. Коллектив приехал на турнир в статусе обладателя Кубка губернатора Кубани.

В финальном матче в краснодарском ледовом дворце «Орлы» разгромили сочинский «Черномор» — 6:1. Лучшим нападающим был признан автор хек-трика Дмитрий Мячин, а единственная девушка в команде Мария Поздняк стала лучшим вратарем.

«В последнее время только и замечаю, что по югу меня все знают. Очень много команд, в которых я играла, поэтому очень много знакомых. Что в Горячем Ключе, что в Краснодаре», — поделилась вратарь ХК «Орлы» Мария Поздняк.

Поздняк была недовольна своей статистикой на Кубке губернатора. Она пропускала за матч в среднем больше двух шайб, хотя обычно не вынимает шайбу из ворот больше одного раза за игру. Возможно, ей и партнерам не хватает подсказок. «Орлы» перед важными стартами лишились наставника по объективным причинам.

«Сергей Александрович Политов, главный тренер, который с самого детства с ними занимался, сейчас находится в сборной ЮФО 2008 года в городе Сочи. А я его помощник», — сказал тренер ХК «Орлы» Артем Россохатский.

Теперь Артему Россохатскому придется настраивать подопечных на окружное первенство. Преимущество этой команды в сыгранности. Состав почти не меняется и хоккеисты знают друг друга с 4 лет. В детском хоккее, в отличие от взрослых, сезон только стартовал. Турнир в Горячем Ключе для «Орлов» — второй. Этот старт ейские хоккеисты тоже планируют выиграть.