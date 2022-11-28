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ХК «Орлы» из Ейска стал обладателем Кубка губернатора Кубани

Спорт
28.11.2022 19:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/hk-orly-iz-ejska-stal-obladatelem-kubka-gubernatora-kubani
Видео канала «Кубань 24»

В турнире для 13-летних спортсменов участвовали 8 команд.

В финал пробились ейчане и «Черномор» из Сочи. «Орлы» быстро открыли счет и разгромили соперника — 6:1. Хек-трик у победителей оформил Дмитрий Мячин.

«Моя роль центральная. От меня зависит половина игры. Ну, и центральный капитан пятерки», — сказал игрок ХК «Орлы» Дмитрий Мячин.

«Состав, в принципе, всегда один. По паре человек ушли-пришли. С самого детства коллектив у нас выработался, люди добавляются. А так, стараемся, играем, бегаем», — рассказал тренер ХК «Орлы» Артем Россохатский.

«Орлы» без поражений прошли этот турнир, уверенно вышли из группы. Вместе они тренируются и играют уже девять лет. В команде мальчиков есть девочка. Мария Поздняк — основной вратарь. Мечтает в будущем попасть в состав женской сборной России. Мария была признана лучшим голкипером турнира. Ценой победы стал сорванный голос.

«Это бывает почти на всех турнирах. Потому что я кричу и подсказываю своим игрокам. И тем самым срываю голос. Подсказываю, что мне не видно или что игрок чужой бежит. Или, может, кому пас отдать», — поделилась вратарь ХК «Орлы» Мария Поздняк.

Если золотые медали Кубка губернатора уехали в Ейск, а серебряные отправились в Сочи, то бронзовые остались в Краснодаре. Третьими на турнире стали местные «Буйволы».

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