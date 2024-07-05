Хирурги Усть-Лабинска впервые выполнили протезирование тазобедренного сустава

Врачи Усть-Лабинской ЦРБ провела первую в районе операцию по ортопедическому эндопротезированию тазобедренного сустава 87-летнй пациентке. Раннее в Краснодарском крае такие операции проводили только в краевых больницах.

В больницу Усть-Лабинска скорая помощь доставила пожилую женщину, которая упала на улице и получила закрытый передом шейки бедра. Кроме этого, у 87-летней женщины было несколько патологий сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Консилиум врачей принял решение провести сложную операцию.

«В этот же день операционная бригада под руководством заведующего травматологическим отделением, врачей травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов Усть-Лабинской ЦРБ успешно выполнили операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. Операцию проводили на высокотехнологичном оборудовании — аппарате С-дуга, который установили в больнице в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения». И теперь, благодаря упорному труду, постоянному повышению квалификации специалистов операции при переломе шейки бедра выполняются и в Усть-Лабинской ЦРБ», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Глава кубанского минздрава добавил, что пациента готовится к выписке.

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