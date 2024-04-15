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Хирурги провели мастер-класс по тактической медицине для ГИБДД Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/hirurgi-proveli-master-klass-po-takticheskoj-meditsine-dlya-gibdd-krasnodara
Хирурги провели мастер-класс по тактической медицине для ГИБДД Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Врачи-хирурги краевой клинической больницы № 2 наглядно показали сотрудникам ГИБДД, как эффективно оказывать первую и тактическую медицинскую помощь пострадавшим.

Участников специального мастер-класса научили останавливать кровотечение, проводить сердечно-легочную реанимацию, а также показали, как пользоваться турникетами, компрессионными изделиями, бинтами и жгутами. Сотрудники ГИБДД Краснодара смогли отработать полученные знания на манекенах-тренажерах.

«В опасной ситуации такие навыки помогают спасти жизнь человеку до приезда скорой помощи», — написала в Telergam вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По окончанию мастер-класса медики передали экипажам ГИБДД индивидуальные аптечки.

В последнее время участники группы «Друзья медицины Донбасса» провели тренинги по оказанию доврачебной помощи в Сочи, Москве и новых регионах страны.

Читайте также: хирург Бадма Башанкаев провел мастер-класс по тактической медицине в Краснодаре. Он провел мастер-класс для студентов и волонтеров по оказанию первой помощи на поле боя.

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