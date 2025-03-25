HH.ru назвал самые необычные вакансии в Краснодаре

Оригинальные предложения разместили на популярной платформе онлайн-рекрутинга.

Так, в Краснодаре ищут тренера морских млекопитающих. Специалисту предстоит кормить животных, ухаживать за ними и тренировать. Зарплата — от 35 до 50 тыс. рублей на руки.

Также в краевой столице требуется маслодел. В его обязанности будет входить подготовка маслоизготовителя к наполнению, сбор и маркировка коробок. Кроме того, работник будет вынимать масло из маслоизготовителя и заполнять ящики продукцией. Сколько получит сотрудник за работу, не уточняется.

В число необычных вакансий вошел дверник с зарплатой от 100 тыс. рублей. Работник будет заниматься монтажом дверей.

Помимо этого, в перечень оригинальных предложений попали декоратор-реквизитор, художник-гравер и инструктор по грудничковому плаванию, сообщает пресс-службы hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

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