HH назвал самые востребованные профессии в Краснодарском крае

Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга, за первые три месяца текущего года на Кубани было размещено более 101 тыс. вакансий.

В первом квартале 2025 года работодатели региона чаще всего искали менеджеров по продажам и работе с клиентами. Таких вакансий было размещено 8,5 тыс. На втором месте оказались консультанты и продавцы-кассиры. В этой сфере не хватает 6,7 тыс. работников. На третьем — операторы call-центра, компании ищут 3,6 тыс. таких специалистов. На четвертом — повара, пекари и кондитеры, среди которых ищут 3,4 тыс. человек.

В топ-5 вошли бухгалтеры, их компаниям региона требуется 3,1 тыс. Также в Краснодарском крае не хватает электромонтажников, водителей, администраторов и врачей.

В список самых не востребованных профессий вошли консультанты по стратегии, гейм-дизайнеры, дата-сайентисты, директора по информационным технологиям и продуктовые аналитики. В сумме за три месяца было размещено 37 вакансий по этим профессиям, сообщает пресс-служба hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

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