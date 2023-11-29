ХАМАС решил освободить заложников-россиян в знак уважения к Владимиру Путину

Об этом 29 ноября сообщил заместитель главы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Сегодня будут освобождены другие заложники вне сделки с Израилем в знак признательности за позицию президента России Владимира Путина в отношении палестинского народа», — написал он в соцсетях.

Марзук подчеркнул, что единственный заложник-мужчина, которого освободил ХАМАС за последний месяц, стал гражданин России Рон Кривой.

При этом представитель ХАМАС не уточнил, какое число россиян освободят из плена, сообщает телеканал «360».

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