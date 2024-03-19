«Гвардия» договорилась о сотрудничестве с омской Академией «Авангард»

Директор Академии хоккея Краснодара «Гвардия» Олеся Харченко и директор Хоккейной академии «Авангард» Кирилл Алексеев подписали соглашение о совместном развитии детско-юношеского хоккея.

В рамках сотрудничества «Авангард» поможет «Гвардии» сформировать научно-методическую базу, составить тренировочные программы и селекции, а также популяризировать детский хоккей и флорбол на Кубани. Также руководители «Гвардии» планируют создание вертикали.

Олеся Харченко отметила важность перенятия опыта у омской академии.

«Больше узнали о программе массового хоккея «Авангарда»: структуре и необходимых для реализации ресурсах. В нашем случае, в климате Краснодарского края, мы сможем развивать флорбол при школах», — подчеркнула директор.

Кирилл Алексеев оценил расширение географии сотрудничества Академии «Гвардия» и ее структуру.

«Здесь сильный тренерский штаб, воспитанникам предоставляется бесплатное обучение, для приезжих игроков есть общежитие. Планируем посодействовать Академии в совершенствовании программ подготовки игроков старших возрастов и селекции, обмениваться тренерским опытом», — цитирует Алексеева пресс-служба ХК «Гвардия».

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