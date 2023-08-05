Губернатор Кубани рассказал об уникальных туристических местах Новопокровского района

Глава края Вениамин Кондратьев продолжает цикл #МаршрутыКубани.

Новопокровский район находится на степной равнине на северо-востоке Краснодарского края.

«Там много живописных и уникальных природных мест. Более 1,5 тыс. га занимают леса, а причудливые изгибы рек хорошо подходят для охоты и рыбалки. Есть там и памятные точки, неразрывно связанные с богатой историей нашего края – казачеством и Великой Отечественной войной», – написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Новопокровская – одна из старейших линейных станиц Кубани. В первой трети XIX века сюда прибыли переселенцы из Воронежской, Курской и Харьковской губерний.

Одним из любимых мест отдыха жителей и гостей района является Кировский став. Место расположено в двух километрах к югу от станицы Новопокровской. Более полувека назад вдоль берега реки за счет средств колхоза им. Кирова здесь высадили лиственные и хвойные деревья. Оборудован пирс для купания и беседки.

Еще одно популярное место — Кордон. Это казачий сторожевой пост на высоком берегу реки Ея. Крутой спуск к реке раскрывает красоту кубанской степи. Здесь растут ковыль, горицвет, овсяница, чабрец, мышиный горошек, маки и дикий чеснок.

Также в Новопокровском районе можно посетить Войсковой сад станицы Калниболотской, где сейчас здесь расположен детский лагерь «Чайка», историко-литературный музей в центре станицы Новопокровской, Федоренковы бугры и многочисленные места для охоты и рыбалки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.