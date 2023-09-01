Губернатор Краснодарского края отмечает день рождения: поздравления коллег

Главе Кубани Вениамину Кондратьеву 1 сентября исполнилось 53 года.

Вениамин Кондратьев родился в 1970 году в Кемеровской области, но вся его жизнь связана с Кубанью. Здесь он окончил школу, в Динском районе, и получил высшее образование, овладев сразу двумя специальностями — филолога и юриста.

В 2015 году Кондратьев стал губернатором Краснодарского края, сменив на этом посту Александра Ткачева. В 2020 году он переизбрался на второй срок, набрав 82,97 % голосов избирателей Кубани.

Результат работы Вениамина Кондратьева и его команды можно видеть везде: от маленьких сел до больших городов. Уже создано и продолжает строиться рекордное для региона количество соцобъектов, как по количеству, так и по масштабу. Возводятся больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Открываются новые спорткомплексы и спортплощадки. В городах и станицах края реконструируются общественные территории — скверы, парки, дворы. По краевым и федеральным программам обновляются и прокладываются новые дороги.

Поздравления

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов

— Медицинские работники Кубани от души поздравляют Губернатора Краснодарского края с днем рождения. Большое спасибо Вам за внимание и помощь в решении практических вопросов медицины, за поддержку в реализации новых масштабных проектов в отрасли здравоохранения.

Врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник

— Уже 8 лет Вы руководите Краснодарским краем. За это время регион сумел добиться значительных успехов. Во многом благодаря Вашим усилиям наш край занимает сегодня лидирующие позиции по самым разным направлениям не только в Южном федеральном округе, но и в России. На Кубани успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, одним из первых в стране наш регион включился в реализацию национальных проектов, результаты которых можно увидеть уже сегодня в городах и станицах.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский

— Огромная гордость — работать с Вами в одной команде единомышленников, участвовать в больших проектах и менять к лучшему жизнь наших земляков. Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы оправдать Ваше высокое доверие, и обязательно решим все поставленные задачи!

Глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко

— Краснодарский край под руководством Вениамина Ивановича стал лидером среди регионов России и добился больших успехов в социально-экономическом развитии, укрепил лидерство в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, курортной сфере, социальной политике и строительстве. Позитивные изменения произошли в каждом муниципалитете, что безусловно способствует развитию региона и повышению качества жизни жителей Кубани.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко

— Позвольте от лица жителей муниципалитета искренне поздравить Вас с днем рождения и от всей души поблагодарить за помощь и всестороннюю поддержку, которые Вы оказываете Туапсинскому району!

Глава Ленинградского района Юрий Шулико

— Вы истинный патриот Кубани. Это чувствуется и ощущается в каждом Вашем действии и слове. Вы стараетесь не обделить вниманием даже самый маленький хуторок или поселок нашего необъятного края. Вы работаете в интересах людей и исключительно для них. От всех жителей Ленинградского района поздравляю Вас с днем рождения! Вы удивительный человек и очень мудрый наставник, который всегда может помочь и задать правильное направление. Только благодаря Вашему непосредственному участию наш район развивается, здесь есть перспективы и будущее.

Глава Северского района Андрей Дорошевский

— Ваши деловые качества, компетентность, стратегическое видение, преданность интересам жителей, требовательность к себе и подчиненным — вызывают глубокое уважение у кубанцев. Вами и Вашей командой ведется большая и целенаправленная работа, направленная на обеспечение стабильного и поступательного социально-экономического развития региона.

Глава Крымского района Сергей Лесь

— Горжусь тем, что работаю в его команде, благодарен за колоссальную поддержку Крымского района. Желаю здоровья, сил и энергии для свершения великих дел на благо нашей родной Кубани и страны!

Глава Темрюкского района Федор Бабенков

— Успешное социально-экономическое развитие региона позволяет Краснодарскому краю считаться одной из активно развивающихся территорий России. Вениамин Иванович по праву заслужил уважение земляков как грамотный управленец и политик. Высокая работоспособность и активная жизненная позиция позволяет добиваться успехов в реализации потенциала региона и решении насущных задач.

Глава Тимашевского района Андрей Палий

— От всех жителей Тимашевского района желаем крепкого здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных планов, успехов и счастья. Огромная Вам благодарность, уважаемый Вениамин Иванович, за помощь и поддержку нашего муниципалитета, за внимание к жизни жителей Кубани. Желаем оставаться всегда таким же внимательным, чутким, требовательным, принципиальным, умеющим предугадывать ситуации на два хода вперед.

Кубанское казачье войско

— От имени казаков Кубанского казачьего войска примите самые искренние поздравления с днем рождения! Занимая ответственный пост руководителя одного из ключевых регионов нашей страны, Вы с честью исполняете свой долг служения Кубани и делаете все возможное для процветания исконной казачьей земли и благосостояния жителей.

ПБК «Локомотив-Кубань»

— При поддержке Вениамина Кондратьева создан лучший в России баскетбольный Молодежный тренировочный центр, первенства края вышли на принципиально новый уровень, краевые сборные завоевывают золотые медали всероссийских соревнований, воспитанники кубанского баскетбола становятся основой национальной команды.

Это далеко не полный список поздравлений, сказанных сегодня главе Кубани. Коллектив интернет-портала «Кубань 24» присоединяется в вышесказанному и от души желает Вениамину Кондратьеву здоровья, благополучия и новых свершений.