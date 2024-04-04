Губернатор Гладков поблагодарил Кондратьева за помощь белгородским спортсменам

Накануне в Ейск прибыли 62 юных спортсмена из Белгородской области. Краснодарский край принял у себя баскетболистов из центра адаптивных видов спорта «Вершина» и спортсменов из школы олимпийского резерва, занимающихся пулевой стрельбой.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил минспорта РФ, коллег из Краснодарского края и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за поддержку и предоставленную возможность для юных спортсменов вернуться к тренировкам.

«Желаю ребятам с пользой провести время, набрать хорошую форму и стать еще ближе к достижению своих спортивных целей», — написал Гладков в Telegram.

Губернатор Краснодарского края в своем Telegram-канале ответил главе Белгородской области, что Кубань всегда готова поддержать, а также пожелал спортсменам новых достижений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кубанские учебно-тренировочные сборы приехали дети из Белгородской области. Всего на сборы в регион приехали более 400 человек. Белгородские школьники уже два года лишены возможности посещать учебные заведения и спортивные секции, а на Кубани они могут подготовиться к соревнованиям. Досуг у гостей уже расписан. Помимо обзорных экскурсий, запланировано посещение музеев, библиотек, киносеансов, дискотеки.