Грузовики с карьера разнесли грязь на дорогах поселка под Геленджиком

Это произошло на территории поселка Светлый. Местные жители пожаловались на загрязненные дороги мэру Геленджика Алексею Богодистову.

Через их населенный пункт проходит дорога к карьеру с щебнем. Некоторые водители грузовиков не чистят колеса от грязи и после карьера разносят ее по поселку.

«Грязь с карьера остается на дороге, затрудняя движение пешеходов и снижая безопасность дорожного движения. То, что происходит сейчас — это неуважение к людям и вред населенному пункту», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика уточнил, что эта дорога относится к краевому министерству транспорта. В адрес минтранса из мэрии курорта направили письма о ситуации в поселке Светлом. Кроме того, в населенный пункт выехали сотрудники ГИБДД.

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