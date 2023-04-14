Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Грузовики с карьера разнесли грязь на дорогах поселка под Геленджиком

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzoviki-s-karera-raznesli-gryaz-na-dorogah-poselka-pod-gelendzhikom
Видео t.me/BogodistovAA

Это произошло на территории поселка Светлый. Местные жители пожаловались на загрязненные дороги мэру Геленджика Алексею Богодистову.

Через их населенный пункт проходит дорога к карьеру с щебнем. Некоторые водители грузовиков не чистят колеса от грязи и после карьера разносят ее по поселку.

«Грязь с карьера остается на дороге, затрудняя движение пешеходов и снижая безопасность дорожного движения. То, что происходит сейчас — это неуважение к людям и вред населенному пункту», — написал Богодистов в Telegram.

Глава Геленджика уточнил, что эта дорога относится к краевому министерству транспорта. В адрес минтранса из мэрии курорта направили письма о ситуации в поселке Светлом. Кроме того, в населенный пункт выехали сотрудники ГИБДД.

Читайте также: ремонт дороги к Ясенской Переправе: как укрепляют участок и чего опасаются люди.

Статьи
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
Что такое абьюз и как остановить абьюзера?
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
«Титаник»: история крушения в 10 фактах
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Опасное сочетание: почему нельзя пить лекарства с алкоголем
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Производитель снайперских винтовок Lobaev поставил партию оружия для кубанских казаков из отряда «БАРС»
  2. В Сириусе подготовят волонтеров для спасения птиц, столкнувшихся с шумозащитными экранами
  3. Фура после ДТП с грузовиком опрокинулась на бок и рассыпала зерно на трассу под Армавиром
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях