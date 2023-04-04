Грузовик сгорел во время движения на трассе в Краснодарском крае
Происшествия
04.04.2023 10:32
Возгорание произошло 3 апреля в 17:17 на автодороге Армавир — Курганинск возле поворота на поселок Андрее-Дмитриевский.
По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN загорелся во время движения. На место прибыли спасатели. Они потушили горящий грузовик, отключили аккумулятор и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части. Водителю машины оказали допсихологическую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО».
В результате происшествия на трассе никто не пострадал. На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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