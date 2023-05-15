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Грузовик сбил насмерть мужчину, в темноте переходившего через дорогу в Северском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-sbil-nasmert-muzhchinu-v-temnote-perehodivshego-cherez-dorogu-v-severskom-rajone
Грузовик сбил насмерть мужчину, в темноте переходившего через дорогу в Северском районе
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 14 мая около 1:00 на 58-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика Iveco с прицепом сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. На одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП пешеход погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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