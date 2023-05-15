Грузовик сбил насмерть мужчину, в темноте переходившего через дорогу в Северском районе

Авария произошла 14 мая около 1:00 на 58-м километре трассы Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузовика Iveco с прицепом сбил 36-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. На одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП пешеход погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: водитель автобуса насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Краснодаре.