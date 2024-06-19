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Грузовик оборвал троллейбусную контактную сеть в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-oborval-trollejbusnuyu-kontaktnuyu-set-v-novorossijske
Грузовик оборвал троллейбусную контактную сеть в Новороссийске
Фото t.me/novosti_novoross

Обрыв контактной сети произошел днем 19 июня на Кутузовском кольце в городе-герое.

Как сообщает МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» в Telegram, все троллейбусные всех маршруты из 9-го, 14-го микрорайонов и Дворца творчества едут через парк Ленина. На место ЧП выехала ремонтная бригада.

Как сообщают местные паблики, провода троллейбусной сети на Кутузовском кольце оборвал грузовой автомобиль.

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