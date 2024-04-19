Группу нелегалов из Узбекистана задержали в Каневском районе

Сотрудники отделения ФСБ совместно с полицейскими выявили группу нелегалов, которые осуществляли коммерческую деятельность без трудового патента.

Провели проверку, по факту которой информация подтвердилась — трое граждан Узбекистана не только незаконно работали, но и пребывали в России.

В отношении правонарушителей составили два административных протокола о нарушении режима пребывания или неуведомлении органов миграции о своем проживании в РФ, а также о незаконном осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином.

Каневской районный суд вынес постановление о выплате штрафа в 2 тыс. рублей, нелегалов досрочно выдворили за пределы РФ. Проверка лица, которое привлекло иностранцев в качестве рабочей силы, продолжается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Каневскому району.

Читайте также: бизнесмену грозит до 5 лет колонии за расселение нелегальных мигрантов на Кубани.