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Группа поддержки баскетбольного «Локомотива-Кубань» обновит состав

Спорт
26.08.2022 19:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruppa-podderzhki-basketbolnogo-lokomotiva-kuban-obnovit-sostav
Видео канала «Кубань 24»

Он будет радовать болельщиков на трибунах краснодарского «Баскет-Холла» весь сезон.

Пока «красно-зеленые» весь сентябрь будут трудиться на сборах за рубежом, у танцоров будет время сработаться на родном паркете.

«Наша группа поддержки признавалась лучшей в Европе. «Локо» — это не только крутейший баскетбольный клуб, но и невероятная атмосфера на наших домашних матчах. Кастинг будет проходить в два этапа. Первый этап — знакомство. Наличие танцевальной визитки, которая раскроет ваши лучшие танцевальные стороны, приветствуется. Второй этап — это разучивание хореографии и ее исполнение», — сказала руководитель группы поддержки ПБК «Локомотив-Кубань» Екатерина Папанова.

Обновленная танцевальная программа будет представлена на первом домашнем матче со столичным МБА 3 октября. Ровно за месяц до этого события в «Баскет-холле» пройдет кастинг в клубную группу поддержки. Все желающие пройти отбор соберутся 3 сентября в 11:00 на краснодарской арене. Наличие танцевального опыта у кандидатов — обязательное условие.

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