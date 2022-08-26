Группа поддержки баскетбольного «Локомотива-Кубань» обновит состав
Он будет радовать болельщиков на трибунах краснодарского «Баскет-Холла» весь сезон.
Пока «красно-зеленые» весь сентябрь будут трудиться на сборах за рубежом, у танцоров будет время сработаться на родном паркете.
«Наша группа поддержки признавалась лучшей в Европе. «Локо» — это не только крутейший баскетбольный клуб, но и невероятная атмосфера на наших домашних матчах. Кастинг будет проходить в два этапа. Первый этап — знакомство. Наличие танцевальной визитки, которая раскроет ваши лучшие танцевальные стороны, приветствуется. Второй этап — это разучивание хореографии и ее исполнение», — сказала руководитель группы поддержки ПБК «Локомотив-Кубань» Екатерина Папанова.
Обновленная танцевальная программа будет представлена на первом домашнем матче со столичным МБА 3 октября. Ровно за месяц до этого события в «Баскет-холле» пройдет кастинг в клубную группу поддержки. Все желающие пройти отбор соберутся 3 сентября в 11:00 на краснодарской арене. Наличие танцевального опыта у кандидатов — обязательное условие.
- Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
- Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- СМИ: футбольный клуб «Сочи» подпишет воспитанника «ПСЖ» Муссу Сиссако
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»