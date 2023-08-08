Группа «Ария» призвала соблюдать пожарную безопасность жителей и гостей Сочи. Видео

На Кубани объявлена высокая пожароопасность. Сухая погода с высокой температурой воздуха способствует возникновению чрезвычайных ситуаций. Обстановку осложняет усилившийся ветер.

«Уважаемые гости, поклонники. Группа «Ария» соблюдает правила пожарной безопасности. И вы, даже находясь на отдыхе в Сочи, не забывайте о мерах пожарной безопасности. Легче предупредить пожар, чем его потушить», — призвал барабанщик группы «Ария» Максим Удалов в Telegram-канале управления по Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) немедленно сообщите в пожарную охрану по телефонам: 112 — Единая служба спасения, 01 (с мобильного 101).

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