Гроссмейстер Сергей Карякин стал гостем «Первого радио Кубани»
Общество
05.08.2022 20:57
Гостем «Первого радио» 5 августа стал чемпион мира по быстрым шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин.
Он общался с ведущим Константином Курганским на разные темы. В том числе обсудили проект «Шахматы в школах»: насколько он популярен и в чем его польза для подрастающего поколения. Карякин рассказал, что сам в детстве проводил за шахматной доской по 6-7 часов в день, сейчас намного меньше. Кроме того, сообщил, что поддержал российскую спецоперацию на Украине, за что его на полгода отстранили от игр. В итоге шахматист пропустил турнир претендентов, который прошел в Испании.
Трансляция беседы шла на YouTube-канале «Первого радио».
Сергей Карякин — российский шахматист, уроженец Симферополя. Его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса как самого молодого гроссмейстера в истории этого спорта.
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