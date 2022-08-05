Гроссмейстер Сергей Карякин стал гостем «Первого радио Кубани»

Видео канала «Кубань 24»

Гостем «Первого радио» 5 августа стал чемпион мира по быстрым шахматам, российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Он общался с ведущим Константином Курганским на разные темы. В том числе обсудили проект «Шахматы в школах»: насколько он популярен и в чем его польза для подрастающего поколения. Карякин рассказал, что сам в детстве проводил за шахматной доской по 6-7 часов в день, сейчас намного меньше. Кроме того, сообщил, что поддержал российскую спецоперацию на Украине, за что его на полгода отстранили от игр. В итоге шахматист пропустил турнир претендентов, который прошел в Испании.

Трансляция беседы шла на YouTube-канале «Первого радио».

Сергей Карякин — российский шахматист, уроженец Симферополя. Его имя попало в Книгу рекордов Гиннесса как самого молодого гроссмейстера в истории этого спорта.