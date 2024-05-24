Громкий звук в небе 24 мая напугал жителей нескольких районов Краснодара

Сильный хлопок 24 мая в 15:25 услышали жители некоторых районов краевого центра. Также сообщают, что громкий звук в небе был слышен в станице Динской.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. Причиной громкого звука, встревожившего жителей Краснодара, стало преодоление самолетом звукового барьера

«Просим жителей доверять только официальным источникам информации», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный громкий звук жители Краснодара услышали вечером 7 мая.