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Громкий звук в небе 24 мая напугал жителей нескольких районов Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gromkij-zvuk-v-nebe-24-maya-napugal-zhitelej-neskolkih-rajonov-krasnodara
Громкий звук в небе 24 мая напугал жителей нескольких районов Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сильный хлопок 24 мая в 15:25 услышали жители некоторых районов краевого центра. Также сообщают, что громкий звук в небе был слышен в станице Динской.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало. Причиной громкого звука, встревожившего жителей Краснодара, стало преодоление самолетом звукового барьера

«Просим жителей доверять только официальным источникам информации», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный громкий звук жители Краснодара услышали вечером 7 мая.

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