Григорий Мелихов: с начала отопительного сезона в крае произошло уже 64 пожара

Григорий Мелихов: с начала отопительного сезона в крае произошло уже 64 пожара
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Григорий Мелихов, генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Вадим Смолин, заместитель главного врача по станции скорой медицинской помощи краевой БСМП Елена Геращенко.

Жители края с приходом холодов задумываются, как дополнительно добавить тепла в свои дома и квартиры. Но очень часто оставляют без присмотра газовые горелки, электрообогревателями пользуются без соблюдения мер безопасности, в частном секторе печки и камины могут принести беду. Как сделать в дом теплее и при этом обойтись без происшествий — обсудили в «Деталях».

Игорь Щеткин

