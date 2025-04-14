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Григорий Филюшин: в программе «На стороне закона» появится криминальный гороскоп

Ссылка https://kuban24.tv/item/grigorij-filyushin-v-programme-na-storone-zakona-poyavitsya-kriminalnyj-goroskop
Григорий Филюшин: в программе «На стороне закона» появится криминальный гороскоп
Видео канала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — ведущие программы «На стороне закона» на телеканале «Кубань 24» Вячеслав Аракелов и Григорий Филюшин.

Программу «На стороне закона» ждут грандиозные изменения: изменят ее заставку, появятся новые рубрики, придут необычные гости. Кроме того, в эфире начнут показывать новости от подписчиков Telegram-канала передачи — с пользователями вести диалог будут лично Вячеслав Аракелов и Григорий Филюшин.

Какие еще новинки ждут телезрителей и что такое «криминальный гороскоп» — рассказали в «Хорошем утре».

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