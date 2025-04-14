Григорий Филюшин: в программе «На стороне закона» появится криминальный гороскоп

Гости программы «Хорошее утро» — ведущие программы «На стороне закона» на телеканале «Кубань 24» Вячеслав Аракелов и Григорий Филюшин.

Программу «На стороне закона» ждут грандиозные изменения: изменят ее заставку, появятся новые рубрики, придут необычные гости. Кроме того, в эфире начнут показывать новости от подписчиков Telegram-канала передачи — с пользователями вести диалог будут лично Вячеслав Аракелов и Григорий Филюшин.

Какие еще новинки ждут телезрителей и что такое «криминальный гороскоп» — рассказали в «Хорошем утре».