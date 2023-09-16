Гречишкинские поминовения провели казаки в Тбилисском районе

Под предводительством сотника Андрея Гречишкина в памятном мероприятии в честь подвига воинов приняли участие более 500 человек.

«Наши предки, защищавшие южные рубежи России, 194 года назад совершили подвиг и ценой своих жизней спасли от врага родные хутора и станицы. Сегодня добровольцы противостоят нацистской угрозе — свыше 6,3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска с честью выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. За отвагу и доблесть порядка 600 бойцов удостоены государственных и краевых наград», — сказал вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

На Гречишкинские поминовения приехали казаки со всего края. К мемориалу героям 1829 года кадеты, руководители муниципалитетом и местные жители возложили цветы.

Отремонтированную часовню в честь Иверской иконы Божьей матери осветили представители духовенства и провели поминальный молебен. Память погибших казаков почтили минутой молчания и произвели пять залпов.

В парке имени сотника Андрея Гречишкина организовали тематические выставки. Гости посетили музей оружия и казачьей утвари, увидели хату казака и ткацкий дворик, а также познакомились с гончарным мастерством и искусством фланкировки. Кроме того, молодежь приняла участие в плетении маскировочных сетей — их отправят участникам спецоперации вместе с письмами поддержки.

Казаки несли охрану кордонной линии с 1803 года на участке «Тифлисская — Казанская» по границе с Турцией. Андрей Гречишкин во главе неполной сотни в сентябре 1829 года принял неравный бой против более 500 горцев. Чтобы соорудить бруствер, русские воины закололи своих лошадей. Сражение длилось несколько часов — казаки отказались и приняли последний бой. Их похоронили за Восточными воротами станицы Казанской в братской могиле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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