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Граждане присоединенных к России территорий могут устроиться на работу с помощью «Госуслуг»

Общество
03.11.2022 17:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/grazhdane-prisoedinennyh-k-rossii-territorij-mogut-ustroitsya-na-rabotu-s-pomoshhyu-gosuslug
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Гражданам, получившим российский паспорт, достаточно пройти дактилоскопию и получить медицинскую справку. Об этом сообщили в краевом министерстве труда.

Также в ведомстве рассказали и об условиях регистрации на едином портале «Госуслуг».

«Для того, чтобы пользоваться госуслугами, надо получить СНИЛС, и тогда весь спектр услуг будет доступен для граждан. Дальше все как обычно — мы выбираем специальность, соединяем с работодателем», — пояснил начальник управления занятости населения министерства труда Краснодарского края Николай Зародов.

Все подробности можно уточнить по телефону горячей линии: 8 (861) 352-33-15. На нее могут позвонить не только новые граждане страны, но и жители Кубани, а также те, чьи родственники отправились в зону проведения СВО.

«Эта линия у нас работает уже давно. Но в связи с последними событиями мы еще туда добавили такие консультации, как для мобилизованных граждан, для работников, которые призваны для участия в СВО. То есть мобилизованные по контракту, по защите их трудовых прав», — сказала начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства министерства труда Краснодарского края Марина Остапенко.

Также консультацию можно получить в муниципальном центре занятости по месту жительства.

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