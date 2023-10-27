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Границы территории и зон охраны установили для мемориала в Мостовском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/granitsy-territorii-i-zon-ohrany-ustanovili-dlya-memoriala-v-mostovskom-rajone
Границы территории и зон охраны установили для мемориала в Мостовском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для братской могилы, в которой покоятся останки 207 мирных жителей поселка Михизеева Поляна, расстрелянных фашистами в станице Махошевской, установили границы.

Мемориал увековечивает память погибших жителей поселка, отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов. По его словам, здесь случилось одно из самых трагичных событий в период оккупации края.

«Определение границ территории и зон охраны памятника обеспечит его сохранность и наиболее благоприятные условия осуществления градостроительной деятельности на прилегающих землях», — подчеркнул замгубернатора.

Специальная организация подготовила проектную документацию для мемориала. Краевой бюджет выделил средства. Были проведены градостроительные и историко-архитектурные исследования, а также изучены архивные документы. В результате чего специалисты установили границы. Проект одобрила государственная историко-культурная экспертиза, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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