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Град размером с куриное яйцо прошел в трех районах Краснодарского края

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/grad-razmerom-s-kurinoe-yajtso-proshel-v-treh-rajonah-krasnodarskogo-kraya?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Град размером с куриное яйцо прошел в трех районах Краснодарского края
Град размером с куриное яйцо прошел в трех районах Краснодарского края

Крупный град прошел 30 мая в Крымском, Лабинском и Славянском районах.

Жители районов, попавших под удар стихии, поделились фотографиями в соцсетях. Отдельные градины достигал размеров куриного яйца. В частности, фотографии огромных градин публиковали жители хутора Маевского в Славянском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода задержится в Краснодарском крае до 1 июня. Синоптики прогнозируют обильные осадки и подъем воды в реках.

 

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