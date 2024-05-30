Град размером с куриное яйцо прошел в трех районах Краснодарского края

Крупный град прошел 30 мая в Крымском, Лабинском и Славянском районах.

Жители районов, попавших под удар стихии, поделились фотографиями в соцсетях. Отдельные градины достигал размеров куриного яйца. В частности, фотографии огромных градин публиковали жители хутора Маевского в Славянском районе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода задержится в Краснодарском крае до 1 июня. Синоптики прогнозируют обильные осадки и подъем воды в реках.