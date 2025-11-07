Готовность поликлиники на Ростовском шоссе в Краснодаре составляет почти 40%

Сразу 14 новых поликлиник построят в Краснодарском крае. Они снизят нагрузку на медучреждения Кубани. Особое внимание уделяется тем районам и городам, где сложнее всего получить помощь от врачей. Активное строительство идет и в Краснодаре.

К строительству поликлиники на Ростовском шоссе приступили в конце 2024 года. Сейчас она готова практически на 40%.

«Ведутся активно работы по возведению железобетонного каркаса, приступили к инженерным системам, и внутренним, и наружным. Ведутся работы по устройству сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации», — отмечает руководитель проекта поликлиники Рамазан Чермит.

В ближайших планах начать монтаж металлопластика и кровли. Во время строительства рабочие со сложностями не сталкивались, работают на объекте более 50 специалистов, также задействована спецтехника.

«Сейчас мы находимся на крыше будущей поликлиники. Она будет состоять из пяти секций. Самым высоким зданием будет центральное. Также будут секции по три этажа», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

В будущем в этих корпусах расположатся поликлинические отделения: детское, взрослое, женская консультация, травматологический пункт и подстанция скорой помощи. Общая площадь застройки почти 3 га. Учреждение может стать одним из самых больших в регионе — прием более 750 пациентов в смену.

Это одна из 14 поликлиник, которую сейчас возводят на Кубани в рамках региональной программы «Развитие общественной инфраструктуры». Только в этом году на реализацию направлено свыше 11 млрд рублей. Особое внимание уделяется тем районам и городам, где есть высокая нагрузка на медучреждения.

В Краснодаре еще одним таким районом стал Прикубанский. В этой части города работает всего одна поликлиника, которая уже не справляется с нагрузкой.

«Строительство поликлиники на 150 мест в смену, 100 взрослого отделения и 50 детского. Это будет шестиэтажное здание — пять этажей надземных и один подземный. Поликлиника будет оснащена рентген-кабинетом и аппаратами УЗИ-диагностики», — отмечает генеральный директор региональной строительной компании Александр Дашин.

Также в больнице будет отделение стационара, пункты приема экстренных больных, женская консультация и травматологический пункт. К строительству больницы по улице Петра Метальникова приступили в этом году. Уже завершен подготовительный этап, теперь идут монолитные работы.

«Идут работы по армированию стен цоколя и плиты, перекрытие подвала, планируется бетонирование. С понедельника рабочие выходят на укладку внутренних сетей», — говорит начальник участка региональной строительной компании Станислав Голиш.

Обе будущие поликлиники снизят нагрузку на медучреждения и улучшат доступность медицинской помощи для жителей Краснодара. Распахнут свои двери уже в 2026 году.

