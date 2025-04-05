Госуслуги будут блокировать доступ к финансовым данным при подозрении на взлом

Минцифры РФ принял еще одно нововведение для предотвращения доступа кибермошенников к личным кабинетам россиян на портале госуслуг.

По данным ведомства, для защиты персональной информации россиян в случае подозрительной активности Госуслуги будут на 72 часа огранивать доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты».

Таким образом, если мошенники получат доступ к аккаунту на Госуслугах, они не смогут воспользоваться важной финансовой информацией пользователя. Законный владелец аккаунта сможет восстановить доступ к личному кабинету в течение трех суток.

Также нельзя будет авторизоваться с помощью Госуслуг на сайтах микрофинансовых организаций и активировать мобильное приложение «Госключ».

Доступ к разделам восстановят в течение 72 часов. Чтобы восстановить доступ раньше, нужно лично обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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