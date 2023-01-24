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Гостиничный комплекс в Лазаревском районе Сочи планируют сдать в 3 квартале 2023 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/gostinichnyj-kompleks-v-lazarevskom-rajone-sochi-planiruyut-sdat-v-3-kvartale-2023-goda
Гостиничный комплекс в Лазаревском районе Сочи планируют сдать в 3 квартале 2023 года
Фото пресс-службы администрации Сочи

Строительство гостиничного комплекса в микрорайоне Лоо находится в завершающей стадии. Об этом сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года. Сообщается, что уже заключен договор с российским туроператором, который будет управлять комплексом и обучать персонал.

Реализация первой очереди проекта позволит создать 110 постоянных и по 50 сезонных новых рабочих мест. Емкость номерного фонда — 450 номеров.

Второй этап строительства планируют реализовать в 2026-2027 годах. В его рамках планируют увеличить номерной фонд до 839 номеров и создать еще 137 рабочих мест. На территории комплекса площадью около 10 га разместят сопутствующую инфраструктуру, в том числе спортклуб и конференц-зал.

«Лазаревский район в целом нуждается в таком развитии. Наши местные инвесторы готовы вкладывать в это средства. Реализация данного инвестиционного проекта позволит значительно повысить уровень сервиса в Лоо, что выгодно и городу, и местным жителям, и туристам. Необходимо продумать транспортную логистику для беспрепятственной доставки отдыхающих на пляж и обратно», — сказал Копайгородский.

Инвестор также займется развитием микрорайона Лоо в целом. Общие инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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