Гость забил до смерти хозяина квартиры в Армавире

Преступление произошло вечером 25 октября в одном из многоквартирных домов на улице Карла Маркса.

По версии следствия, мужчины в возрасте 37 и 38 лет вместе выпивали алкоголь. В какой-то момент они поссорились на бытовой почве. Во время конфликта 37-летний гость избил хозяина квартиры руками и ногами по голове, а затем ушел. В результате полученной черепно-мозговой травмы пострадавши погиб на месте.

Гость вернулся через время, нашел тело приятеля и попросил соседей вызвать скорую помощь, а сам скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали. В его отношении возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть. Решается вопрос о мере пресечения, расследование продолжается.

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