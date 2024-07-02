ГОСТ на шаурму: в Роскачестве разрабатывают стандарт для приготовления фаст-фуда

С наступлением летнего сезона популярность шаурмы выросла в два раза. Это связано с невысокой стоимостью и доступностью блюда.

В Роскачестве уверены, что его должны готовить по ГОСТу. Совместно с Федерацией рестораторов и отельеров уже начали разрабатывать требования не только к ингредиентам, но и к процессам изготовления. По результатам исследования Роскачества, в прошлом году из 29 брендов шаурмы в 15 нашли кишечную палочку, в двух — листерии, в одном — золотистый стафилококк.

Хусейн Хасанходжаев придумал свой фирменный рецепт шаурмы больше 10 лет назад. Он привез его в Новороссийск из Ростова-на-Дону и не хочет что-то менять.

«Уже люди привыкли к нашим рецептам. Если мы будем по другим рецептам готовить, то кому-то не будет нравиться», — говорит повар Хусейн Хасанходжаев.

«По словам поваров, самая популярная шаурма — в сырном лаваше. Для нее добавляют капусту, морковь по-корейский, сочные помидоры, свежие огурцы, грибы и перец халапеньо. Затем сочное мясо, которое предварительно обжарили на гриле, заворачивают в лаваш, смешивая с охлажденными соусами и салатом из свежих овощей. Самое главное здесь — отсутствие майонеза», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

На качество шаурмы влияет не только ингредиенты, которые в нее входят, но и условия их хранения.

«В летний период, когда покупаешь шаурму на каждом углу, не знаешь, сколько это мясо на вертеле находилось. Недавняя история с салатиками, когда люди отравились ботулотоксином, показывает, что даже безобидные продукты при неправильном хранении могут создавать проблемы. С шаурмой на самом-то деле такая же история», — отмечает диетолог Антон Поляков.